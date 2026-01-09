Claudia Barraso 09 ENE 2026 - 18:47h.

La 'Orquesta Nueva Línea' lleva 30 años de historia, pero ahora ha pasado a ser 'número 1' en TikTok y Spotify

30 000 kilómetros de carretera y música cada verano: así trabajan las orquestas populares

Compartir







Una orquesta ha revolucionado las redes sociales con sus espectáculos y sus canciones que ya han servido para crear coreografías que siguen miles de usuarios en TikTok. Se trata de la Orquesta Nueva Línea, procedente de Arafo, Tenerife.

Aunque se ha viralizado ahora, se trata de un grupo que lleva más de 30 años dedicándose a la música, pero ahora, formada por un grupo de jóvenes cantantes ha conseguido captar todas las miradas de las redes sociales, que han hecho que una de sus canciones en especial se convierta en un verdadero ‘himno’ de esta Navidad. Las verbenas, las fiestas populares y los pueblos han sido su público favorito. Han sido capaces de levantar hasta la última persona de la silla para ponerse a bailar a ritmo de sus canciones.

Sin embargo, aunque su canción conocida no es propia, sino que es una adaptación moderna, ahora su público está a través de una pantalla. La canción, ‘Una noche de copas’, salió en, nada más y nada menos que 1984. Cuando decidieron comenzar a grabar sus actuaciones, este vídeo fue el que consiguió millones y millones de visualizaciones e incluso, muchos usuarios e influencer empezaron a subir vídeos cantando y bailando la versión canaria de la canción.

PUEDE INTERESARTE Hace cincuenta años de 1976, pero sigue siendo en la actualidad la gran edad de oro del rock y del punk

Tendencia en TikTok y en Spotify

En total, la banda está formada por nueve músicos y las cuatro cantantes que cada vez que suben al escenario levantan hasta la persona más tímida. Ahora, Orquesta Nueva Línea, se ha convertido en tendencia no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Aunque han visto una nueva oportunidad en las redes sociales de reinventarse, no han dejado de lado sus actuaciones y los escenarios, siguen dedicándose a su público.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La banda está muy solicitada, muchas partes de España ha querido contratar su espectáculo. TikTok no es la única plataforma donde han conseguido ser los ‘número 1’, sino que en Spotify figuran como las canciones más escuchadas, consolidándose como los artistas más tendencia a día de hoy.