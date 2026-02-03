Ambas marcas mantendrán su propia identidad visual, tono y estilo informativo, con narrativas diferenciadas y enfoques editoriales propios

Compartir







Dos años después del lanzamiento de la nueva apuesta informativa de Mediaset España, la compañía continúa avanzando en el proceso de transformación de su área de Informativos para adaptarse a un ecosistema audiovisual en constante cambio, marcado por la fragmentación de audiencias, la convivencia con nuevas ventanas de consumo y la evolución en la manera en que los espectadores se informan.

En enero de 2024, Mediaset España puso en marcha un ambicioso proyecto de renovación de sus informativos, que incluyó el relanzamiento de Noticias Cuatro y la remodelación integral del plató de Informativos Telecinco, que se convirtió en el más avanzado tecnológicamente de España.

En este contexto, y como evolución natural de ese proceso, a partir del lunes 9 de febrero las ediciones de Noticias Cuatro pasarán a realizarse desde el plató principal de Informativos, que actualmente acoge las ediciones de Informativos Telecinco, y las redacciones de ambas cadenas consolidarán su unificación operativa, avanzando hacia un modelo de trabajo más integrado, ágil y adaptado a la realidad actual del sector.

Esta decisión responde a una estrategia orientada a optimizar recursos, modernizar estructuras y reforzar la capacidad de los informativos de la compañía para competir en un escenario en el que la televisión generalista comparte la atención del público con plataformas digitales, redes sociales y nuevos canales de información.

Un único plató de Informativos

Con la marca Noticias Cuatro ya plenamente asentada y en un formidable momento de consolidación y crecimiento, su traslado de plató permitirá que las ediciones de informativos de Cuatro puedan beneficiarse también de las avanzadas prestaciones tecnológicas de este espacio, como los sistemas de realidad aumentada y extendida, las pantallas verticales móviles y la Spidercam, soluciones concebidas para enriquecer el relato informativo y facilitar la comprensión de los hechos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, esta decisión evita la duplicación de inversiones tecnológicas y concentra los recursos en un único plató de referencia, apostando por una gestión más eficiente y sostenible.

El cambio se realizará respetando plenamente la reconocible identidad visual de Noticias Cuatro: la escenografía, la iluminación, los colores corporativos, los planos y los encuadres de cámara se mantendrán como hasta ahora, de modo que el espectador apenas perciba variaciones en pantalla.

Una estructura más ágil y orientada a las ediciones

Las redacciones de Noticias Cuatro e Informativos Telecinco, que ya venían trabajando de forma integrada en numerosos ámbitos desde el inicio de esta nueva etapa, consolidan ahora su proceso de unificación para adoptar una organización más horizontal, simplificada y menos dependiente de esquemas jerárquicos tradicionales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Este modelo permitirá a las distintas ediciones de los informativos reforzar su personalidad y capacidad de decisión editorial, y favorecer una forma de trabajo más flexible. Una evolución coherente con un escenario en el que el valor diferencial ya no reside únicamente en jerarquizar la información, sino en la manera en la que se contextualiza, se explica y se presenta al espectador.

Esta unificación operativa no implicará una homogeneización editorial. Informativos Telecinco y Noticias Cuatro mantendrán su propia identidad, personalidad, tono y estilo informativo, con narrativas diferenciadas y enfoques editoriales propios.

Con esta decisión estratégica, Mediaset España reafirma su compromiso con sus Informativos, apostando por estructuras más modernas, eficientes, sostenibles y preparadas para afrontar los desafíos presentes y futuros del sector audiovisual, siempre con el rigor, la independencia y la vocación de servicio al espectador como valores fundamentales.