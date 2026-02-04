Por primera vez en televisión, Silvia Bronchalo concede su entrevista más íntima y esperada en '¡De viernes!': a las 21:45h, el viernes en Telecinco
La madre de Daniel Sacho se pronuncia sobre el caso de su hijo en una esperada entrevista
Daniel Sancho continúa en prisión tras ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. Ahí permanece desde el pasado 29 de agosto de 2024 y sus padres Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo no han dejado de mostrar apoyo a su hijo.
De todo esto hablará Silvia Bronchalo, que concede por primera vez una entrevista en televisión y lo hace el próximo 6 de febrero en '¡De viernes!' a las 21:45h. En este avance emitido por Telecinco, se puede observar a la madre de Sancho visiblemente afectada por todo lo que están viviendo.
"No era un niño violento ¿Qué cambió para que algo así pudiera pasar?", se pregunta y continúa: ''Ojalá pudiera volver atrás, eso es lo que pienso'', y asegura que está preparada para contar toda la historia.