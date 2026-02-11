Ana Rosa Quintana criticó que Esther Palomera no dejase a uno de sus reporteros hacerle una pregunta a Felipe González

Ana Rosa, sobre el "voto en blanco" de Felipe González: "Es la expresión pública de una fractura"

La polémica entre Ana Rosa Quintana y Esther Palomera ha quedado resuelta este miércoles 11 de febrero en el plató del programa.

La colaboradora habitual de 'El Programa de Ana Rosa' estaba presente en un desayuno organizado por periodistas en el Ateneo de Madrid, donde Felipe González estaba encargado de dar una charla.

Justo durante el directo del programa, Felipe González pasaba justo al reportero enviado por este programa y Palomeras, una de las organizadoras de este desayuno, frenaba sus preguntas.

Ana Rosa Quintana: "Sí que contestó a los canutazos. Tú no estabas ahí"

"Ya me explicará en qué papel estaba. Me ha extrañado que decida a qué hora tienen que preguntar los periodistas", reaccionaba Ana Rosa Quintana en directo. Menos de 24 horas después, presentadora y colaboradora se han visto las caras en el plató y han debatido sobre lo sucedido.

"Ayer estabas inquieta por preguntarme qué papel había jugado yo ahí. Me conoces hace 20 años en el ámbito profesional e incluso en el personal, porque tú y yo tenemos una relación que va más allá del trabajo. Yo tenía ayer un papel de periodista como los otros once periodistas que construimos este formato y decidimos que todas las entrevistas que se hacen son sin canutazos", ha comenzado Palomera.

Ante las primeras explicaciones de la colaboradora, Ana Rosa Quintana ha reaccionado: "Pero es que se hicieron mil. Antes de que tú entres en escena, le habían hecho diez canutazos".

Palomera ha continuado dando su versión de lo sucedido, pero la cara de Ana Rosa lo decía todo: "Felipe González no contestó a ninguno de los canutazos porque así estaba pactado. Yo en esta mesa tampoco me pongo a hacerle preguntas a un invitado cuando está en el sofá contigo o en un dúplex porque es la organización del programa la que decide cómo es el formado de las entrevista, pues allí también. Por cierto, el redactor podía haber hecho preguntas al final de la entrevista como los demás y no lo hizo porque estaba fuera".

Ana Rosa se ha mostrado molesta con las explicaciones de Palomera y ha respondido contundente: "Me parece muy bien que tengáis n formato y yo lo respeto. Felipe González entre y no es verdad que no responda. Tú no estabas y creo que hay muchas formas de decirle eso a un compañero. Sois tan periodistas los que organizáis el formato como los reporteros que están en la calle. Si vosotros defendéis vuestro formato, yo defiendo a mis reporteros", ha sentenciado.