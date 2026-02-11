Ana Rosa, sobre el "voto en blanco" de Felipe González: "Es la expresión pública de una fractura"

Felipe González asegura que votará en blanco en las próximas elecciones generales: los "actuales candidatos" no le representan

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Compartir







Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el editorial de su presentadora, en el que se ha hecho eco de las palabras de Felipe González refiriéndose al actual presidente del PSOE, Pedro Sánchez.

"Buenos días. La rebelión de los jarrones chinos. Ya son muchos los socialistas históricos que se suman a esta rebelión contra Sánchez. Felipe González asegura que si Sánchez es candidato en las generales, votará en blanco. González dijo hace años que los expresidentes son como jarrones chinos en un piso pequeño; valiosos, delicados y siempre estorbando. Durante un tiempo, Sánchez encontró la solución perfecta: colocar los jarrones en el trastero de la irrelevancia. Pero los jarrones han empezado a moverse. El anuncio de González no es solo un gesto personal de desafección. Es un símbolo. La expresión pública de una fractura", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado analizando: "Cuando afirma que no reconoce a su partido interpela a un electorado que empieza a preguntarse qué queda del proyecto socialdemócrata. Patxi López asegura que "hace tiempo que González es una referencia de la derecha". Patxi se olvida que él fue Lehendakari gracias al apoyo de la derecha. El PP lo convirtió en presidente en Euskadi. A Patxi no le parece bien que González critique que el PSOE pacte con Bildu, cuando Patxi se convirtió en Lehendakari en unas elecciones a las que no se pudo presentar la izquierda abertzale porque estaba ilegalizada. Cómo han cambiado las cosas, Patxi, ahora vas de la mano con Bildu. El Mundo publica que el Partido Socialista aceleró la semilibertad de 'Txeroki', un etarra que era el jefe de ETA cuando asesinó al socialista Isaías Carrasco".

Ana Rosa: "Y para colmo de la osadía, tras sacar tan solo un escaño en Aragón, Yolanda Díaz aconseja a Feijóo que reconsidere su estrategia, esa izquierda, en busca del líder perdido"

"El sanchismo ha pasado de la memoria histórica a la amnesia histórica. Y para colmo de la osadía, tras sacar tan solo un escaño en Aragón, Yolanda Díaz aconseja a Feijóo que reconsidere su estrategia, esa izquierda, en busca del líder perdido. Rufián dijo que en 18 meses volvería a Cataluña y 10 años después ahí sigue atornillado a su escaño, postulándose como el líder del pueblo. Mónica García, ha dicho que la izquierda vive en la casa de manera de los tres cerditos y necesitan una casa de piedra. Desafortunada metáfora en una España que vive en las casas de paja del cuento. Hoy el presidente tiene que rendir cuentas en el Congreso sobre el accidente de trenes de Adamuz. Veremos qué cuento le han preparado esta vez en Moncloa, porque el de que viene el lobo ya no cuela", ha sentenciado Ana Rosa.