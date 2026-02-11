Jorge Azcón espera poder entenderse con Vox en Aragón: "Nuestra obligación es gestionar el resultado"

Jorge Azcón, presidente en funciones de Aragón, ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa'

Tras las últimas elecciones de Aragón, en las que el PP de Jorge Azcón se ha revalidado como primera fuerza política aunque necesitará entenderse con Vox, el presidente en funciones de esta comunidad ha hablado en directo con la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

A la primera pregunta de Ana Rosa Quintana sobre si va a haber Gobierno en Aragón, Azcón ha respondido: "Sería lo lógico. Los aragoneses cuando votan no se equivocan y nuestra obligación es gestionar el resultado de estas elecciones para poder seguir avanzando en nuestra Comunidad Autónoma".

Jorge Azcón, presidente en funciones de Aragón: "Es verdad que nos habría gustado tener un resultado mejor, pero hemos ganado las elecciones y somos la principal fuerza política en Aragón"

Respecto a la pérdida de dos escaños, el presidente en funciones se ha mostrado contundente: "En política pasa como en la vida, lo bueno es amigo de lo mejor. Es verdad que nos habría gustado tener un resultado mejor, pero hemos ganado las elecciones y somos la principal fuerza política en Aragón con unos resultados de los mejores que hemos obtenido. Además, lo hemos hecho en un contexto en el que creo que se ha votado más por razones nacionales que autonómicas y eso explica en parte el resultado obtenido".

Tras el no rotundo a la investidura de María Guardiola por parte de Vox y si cree que a ellos les puede suceder lo mismo, Jorge Azcón ha argumentado: "Los procesos de negociación tienen que hacerse con política adulta y trabajando con voluntad de no bloquear y poder formar un Gobierno".

"Es una cuestión fundamentalmente de actitud. Por ejemplo, yo sé cuál va a ser la actitud del PP de cara al problema con los agricultores, pero no sé cuál va a ser la de Vox", ha continuado analizando Azcón.