09 FEB 2026 - 15:05h.

Raquel acude a 'El precio justo' con muchísimas ganas de llevarse los grandes premios del concurso. La concursante ha conseguido llegar a 'el escaparate final' después de derrotar a todos los concursantes en la ruleta final. En el último juego deberá acertar el precio justo de una cantidad de artículos ¿Conseguirá llevarse los grandes premios a casa?

La concursante ha conseguido 500 euros de margen y debe adivinar el precio total de los siguientes premios:

Un quitanieves electrónico, una multiherramienta inalámbrica y un tres en un que es aspirador, soplador y triturador

Un conjunto de jardín amplio y elegante para disfrutar en el exterior

Un viaje a los fiordos noruegos para dos personas

Una moto Harley Davidson

Raquel escucha al público y hace sus cuentas, duda bastante pero finalmente decide dar una cifra: ''Yo he dicho 23.500 euros, si no, no es para mi'', segundos más tarde se arrepiente y dice otra cifra: ''24.570 euros''.

La concursante sigue su corazonada y espera a que Carlos Sobera anuncie el precio justo de el escaparate: ''31.143 euros'', por lo que Raquel se queda muy lejos del precio justo y no consigue llevarse los premios del gran escaparate final.

Raquel no se va con las manos vacías

Pero la concursante no se va con las manos vacías a casa porque ha acertado una de las pujas y ha tenido la oportunidad de jugar a uno de los juegos. Raquel lo ha hecho tan bien que ha llegado hasta el final y ha conseguido llevarse un alquiler de camper vintage para un fin de semana en temporada media, el plan perfecto para huir de la rutina y viajar con total comodidad.