Silvia Bronchalo concede nuevas declaraciones en '¡De viernes!': "Yo creo que sí hubo relación sentimental entre mi hijo y Edwin"

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, cuenta cómo se enteró del crimen de su hijo y la llamada que tuvo con él: "Ahí se acabó mi vida"

Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, ha decidido romper su silencio y ha ofrecido una entrevista en ‘¡De viernes!’, en la que ha hablado sobre la condena a su hijo por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta y del dolor que siente ella como madre.

Hace unos días, el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta ofreció la primera parte de la entrevista

En ella, Silvia Bronchalo da su opinión sobre el vínculo que existía entre su hijo y el fallecido: “Yo creo que sí hubo relación sentimental”. Además, aclara que su hijo pensaba que “iba a ser absuelto”: “La cadena perpetua me parece excesiva”.

