La falta de ingresos y las falsas noticias detrás de los motivos de la entrevista de Silvia Bronchalo

Por primera vez en televisión, Silvia Bronchalo concede su entrevista más íntima y esperada en '¡De viernes!': a las 21:45h, el viernes en Telecinco

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, ha concedido una entrevista en '¡De viernes!', en la que explica por primera vez los motivos que le han llevado a romper su silencio tras más de dos años y medio desde el inicio del caso. Una decisión que, según reconoce, ha sido profundamente dolorosa y contraria a sus valores personales, pero que responde a una necesidad económica para poder seguir ayudando a su hijo.

Hasta ahora, Bronchalo había rechazado de forma sistemática cualquier aparición pública. De hecho, recuerda que siempre se mostró contraria a que personas de su entorno se lucraran concediendo entrevistas sobre el caso, llegando a afirmar que ese dinero estaba “manchado de sangre”, refiriéndose al documental en el que participó su exmarido, Rodolfo Sancho.

Sin embargo, asegura que su situación personal y profesional ha cambiado de forma significativa: “Mi nivel de ingresos ha bajado, también el nivel de trabajo. No he podido mantener la misma línea de trabajo que tenía con los mismos ingresos y necesito dinero para llevar a cabo esto”, explicaba la madre de Daniel Sancho.

"Va en contra de mis principios"

La madre de Daniel Sancho reconoce que aceptar una entrevista pagada va en contra de sus principios, pero justifica su decisión por la prioridad absoluta que supone su hijo: “Para mí es muy difícil porque va en contra de mis principios y de mis valores. Pero tengo la necesidad de ayudar a mi hijo económicamente. Tengo que priorizar su vida a mis principios para poder ayudarle”, reconocía.

Entre sus objetivos, Silvia Bronchalo señala su intención de intentar cambiar la estrategia legal y el equipo jurídico de su hijo, aunque admite que Daniel Sancho ha otorgado poderes a su actual abogado y no desea modificar su defensa por el momento. Aun así, explica que parte del dinero obtenido servirá para sufragar viajes a Tailandia y gastos básicos: “Viajar allí, ayudarle con comida o mandarle dinero es costoso”, contaba.

Reparar a la familia de Edwin y rechazar las informaciones falsas

En la entrevista también expresa su cansancio emocional y el sentimiento de haber sido apartada de decisiones clave: “He sentido que no se me ha tomado en cuenta en ningún momento a la hora de elegir un equipo jurídico, ni aquí en España ni en Tailandia. Creo que mi opinión podría ser importante”. Silvia Bronchalo se muestra especialmente crítica con la exposición mediática que ha rodeado el caso desde el primer momento, calificándola de “agresiva” y “fuera de lugar”. A su juicio, no ha beneficiado a nadie y ha provocado un gran daño colateral.

Además, lamenta las informaciones falsas que, según afirma, se han difundido durante este tiempo: “Se han dicho muchísimas cosas que no eran ciertas y que han hecho mucho daño, no solo a mí o a la familia de Daniel, sino también a los padres de Edwin y a su familia”, relataba en la entrevista.