13 FEB 2026 - 22:12h.

En un día tan emocionante como Carnaval, 'Allá tú' llega con una nueva entrega llena de emoción. Todos los aspirantes a concursantes se han disfrazo esperando ser el nuevo elegido para llegar al ansiado dinerito. Hoy el turno es para Pedro, que llega desde Tarragona para elegir las cajas que desee y descubrir si dentro de ellas están los 100.000 euros.

Nada más sentarse confiesa ante la producción que él fue el que tuvo la maravillosa idea de que cada uno de ellos llevaran un pequeño detalle por Carnaval; dando lugar así a inimaginables disfraces. Sobre él, es profesor de primaria y le encanta hacer deporte, viajar y estar con su familia. A su lado se sienta Patricia, su mujer para acompañarle en su concurso. Ella es nutricionista y está especializada en la alimentación para niños con autismo; a lo que el presentador le da la da las gracias por su trabajo.

Con las primeras cinco cajas previas a la llamada de la banquera, el presentador le pedía elegir el primer número. Con miradas cómplices con su mujer, no han dudado en desvelar qué táctica van a seguir para realizar el concurso: "Cuando estábamos en casa antes de saber que iba a venir pensamos en qué íbamos a elegir. Y así de broma decidí que elegiríamos número a número la fecha de nuestra boda; así que vamos por ahí. Es el 31 de diciembre de 2024. Haremos combinaciones, el tres, luego el uno, luego el 12, el dos y el cuatro ", asegura.

