Sebas Guillem, primer pase de oro de 'Got Talent 2026'

“Me da en la nariz que hoy los jueces van a flipar con la actuación que van a ver de mí”, han sido las palabras de Sebas Guillem antes de salir al escenario de ‘Got Talent España’. Y vaya si han flipado, pues este cantante se ha ganado el primer pase de oro de ‘Got Talent 2026’, el pase de oro de Paula Echevarría.

Sebas Guillem es natural de Costa Rica, pero dice “sentirse español” porque su abuelo era de Santiago de Compostela. Con una mezcla entre emoción y nerviosismo, Sebas se ha sentado junto al piano para deleitar a público y jueces con su voz y con su talento para tocar el piano.

Pero es que, para colmo, este artista ha sorprendido incorporando a su actuación el sonido de una trompeta, algo que ha dejado alucinados al jurado. “¡Qué pasada!”, ha llegado a decir Lorena Castell cuando ha sucedido este inesperado y aplaudido momentazo. El público presente en el teatro también lo ha celebrado.

El jurado de ‘Got Talent España’ valora a Sebas Guillem

Lorena Castell ha sido la primera en valorar esta actuación: “Soy carnaza de piano bar total. Por supuesto, no cantando tan increíblemente bien como tú. El buen rollo que transmites… Bueno, luego me has dejado loca tocando la trompeta con la nariz. Escúchame, me has encantado”, han sido sus palabras.

Por su parte, Carlos Latre destaca que Sebas les ha hecho felices con su actuación y dice estar “encantado de haber venido a ‘Got Talent’ por vivir momentos como este” mientras que Risto Mejide quiere destacar que SEbas es “como ese regalo que te hacen que sabes que tiene valor, pero no sabes dónde ponerlo”. “Esto demuestra que, detrás de una gran sonrisa hay una gran sensibilidad y detrás de toda gran sensibilidad hay un gran dolor que, cuando se comparte a través del talento, ocurren cosas mágicas”, ha añadido Risto.

Pero es, sin duda, Paula Echevarría quien ha quedado más fascinada con Sebas.: “Yo estoy en shock porque no te sigo, Sebas. No te pillo. O sea, yo, cuando te has presentado y te has sentado he dicho ‘esto viene con sorpresa’, bien… y luego, de repente, empiezas a cantar y cantar cantas muy bien. Y luego, de repente, tocas la trompeta con la nariz y no sé si es en serio o es en broma. Y luego, de repente, terminas y eres un poco personaje y tampoco sé si es en serio o es en broma… es que no sé por dónde me viene, Sebas… Y es que así me caes muy bien”.

Tras esto, Sebas ha vuelto a cantar, pues decía tener temas propios. En esta ocasión, ha emocionado a todos con un tema que compuso junto a su hermano, ahora fallecido: “Pase lo que pase, cantar esta canción aquí con ustedes es el ‘gane’ más importante”. Sebas “se ha pasado el juego” y termina llorando.

Paula Echevarría le da su pase de oro a Sebas Guillem

Paula Echevarría lo tiene claro: “Yo solo sé que te quiero volver a ver aquí, Sebas”, le ha llegado a decir en un momento dado. La actriz no deja de decir que Sebas “es maravilloso” y que le ha encantado y, a la hora de votar por sí o un no, se ha levantado y le ha advertido a Risto “no te voy a dejar”. Acto seguido, ha pulsado el botón dorado para darle su pase de oro a Sebas Guillem. “Me caes bien y eres un artista fantástico. Nos has emocionado a todos”, le ha confesado.

Antes de marcharse del escenario, Sebas ha querido mostrar su agradecimiento con las siguientes palabras: “Hoy estamos y mañana no sabemos y, aunque suene muy cliché, el presente es lo único que tenemos. Entonces sáquenle provecho a cada oportunidad que tenemos aquí en la vida. Por encima de las oportunidades están las personas que dejan una huella, así que qué bonito haber dejado algo en ustedes y ustedes en mí y que sigamos viviendo así”.