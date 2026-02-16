telecinco.es 16 FEB 2026 - 15:05h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de María en 'El precio justo'!

María llega con muchísimas ganas de concursar en 'El precio justo'. La concursante ha conseguido acertar una de las pujas, lo que le ha permitido jugar a uno de los juegos, pero no ha tenido suerte y no ha conseguido llevarse ningún premio.

Pero donde sí ha tenido suerte es en la ruleta final, donde ha conseguido vencer a todos sus contrincantes y ha conseguido llegar hasta 'el escaparate final', pero ¿conseguirá acertar el precio justo de todos los artículos que componen el escaparate?

La concursante ha conseguido 3.000 euros de margen y debe adivinar el precio exacto del conjunto de grandes premios que conforman el escaparate:

Cuatro sesiones de entrenamiento personal y tres sesiones de fisioterapia

Una mesa de comedor elegante y funcional

Un viaje para dos personas de ocho días y siete noches a Luxor y El Cairo

Un scooter urbano, una motocicleta de gasolina, una bicicleta eléctrica y otra bicicleta de estilo urbano

Después de ver todos los premios del escaparate, su sobrino Daniel ha bajado a plató junto a ella para echarle una mano. Tía y sobrino se lo han pensado mucho y han pedido la opinión del público, pero siguen dudando y se debaten entre cifras muy distintas, pero deciden jugársela: ''25.000, así tenemos el margen'', pero cambian de opinión en el último momento: ''28.000 euros''.

Después de una espera llena de nervios, Carlos Sobera anuncia el precio justo de 'el escaparate final': ''21.599 euros. Era un precio más barato de escaparate, pero habéis estado geniales''.