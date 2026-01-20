telecinco.es 20 ENE 2026 - 14:59h.

Encarnación ha conseguido derrotar a todos sus contrincantes en 'El precio justo' y llega a 'el escaparate final' con muchísimas ganas de conseguir los grandes premios expuestos, pero para poder hacerse con ellos deberá acertar el precio justo ¿Conseguirá cumplir su objetivo?

La concursante ha tenido que intentar adivinar el precio total de esta serie de artículos:

Un set de tres maletas

Un canapé abatible con colchón de sistema dual y un calientacamas de temperatura ajustable

Un viaje a Bali de nueve noches para dos personas

Una moto de gasolina SR4 Radar y una moto eléctrica, además un casco para cada una

¿Sabrá decir Encarna cuál es el precio justo del gran escaparate final?

Encarna debe adivinar el precio total del escaparate final y tiene 500 euros de margen. La concursante se lo ha pensado y decide que el precio es de 28.000, pero escucha al público y finalmente decide quedarse con 24.300 euros, aunque su hermana cree que son 22.000 euros ¿Habrá acertado?

Tras unos segundos de espera, Carlos Sobera anuncia el precio justo del escaparate final, que es de 16.976 euros , por lo que finalmente, y muy a su pesar, Encarna se va a casa con las manos vacías: ''No pasa nada'', afirma a la vez que el presentador trata de animarla.

Encarna no consigue el 'escaparate final' pero se lleva otro gran premio

La concursante ha ganado una puja de 'El precio justo' y ha tenido la oportunidad de jugar al 'Grand Prix'. Encarnación debía poner los precios correctos en cada artículo en 45 segundos, su juego ha ido viento en popa y se ha emocionado al conseguir llevarse un gran set de herramientas: ''¡No me lo puedo creer!'', ha gritado emocionada.