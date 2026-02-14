Telecinco.es 14 FEB 2026 - 13:42h.

Una pareja de concursantes impacta a Carlos Sobera al relatarle la historia sobre cómo empezó su relación sentimental

¡'El precio justo' celebra San Valentín! Con motivo de este día tan especial de los enamorados, todos los concursantes del programa de este sábado eran pareja y concursaban juntos. Sergio y Carla fueron una de las parejas seleccionadas para jugar y, tras acertar la ronda inicial de la puja, sorprendía a Carlos Sobera al relatarle cómo empezó su historia de amor.

En esta entrega dedicada al amor, el presentador se interesaba por conocer las historias de todas las parejas que competían en el programa, como Sergio y Carla, dos jóvenes enamorados que comenzaron su relación hace 5 meses. Los concursantes conseguían la posibilidad de ganar una sesión fotográfica profesional jugando al 'El súper', pero antes le contaban a Carlos Sobera sus inicios como pareja.

"Es bastante curioso", aseguraba Sergio ante la pregunta de Carlos Sobera sobre cómo se conocieron, a lo que seguidamente añadía: "Todo empezó contigo". Una afirmación que pillaba por sorpresa al presentador que decía: "A ver qué hice esta vez". "Fui a 'First Dates' y, desde ahí, empecé a ir a programas de televisión y Carla me vio", explicaba el concursante. "Empecé a seguirle por Instagram", contestaba Carla.

Sergio y Carla vencen el juego de 'El súper' y ganan una sesión de fotos

Durante la puja inicial, Sergio y Carla eran los que más se acercaban al precio justo de un precioso y práctico neceser de marca. Gracias a esto, la pareja obtenía la oportunidad de jugar 'El Súper' para ganar una sesión de fotos en pareja. Los concursantes debían "realizar" una compra que no superase los 22.000 euros. Una prueba que... ¡superaron con éxito! ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!