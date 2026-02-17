Alejandra llega a ‘el escaparate final’, pero no se fía de su decisión: ''No voy a tener suerte''

telecinco.es 17 FEB 2026 - 14:55h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Alejandra en 'El precio justo'!

Alejandra ha conseguido vencer a todos sus contrincantes en la ruleta final de ‘El precio justo’ y se enfrenta a ‘el escaparate final’ con muchísima ilusión.

Para conseguir los grandes premios expuestos la concursante debe adivinar el precio justo que conforman los distintos artículos expuestos ¿Acertará o se irá a casa con las manos vacías?

La concursante ha conseguido un margen de 500 euros, algo que no le ha llegado a convencer y el presentador la ha animado: ‘’No está mal’’, pero ella no está de acuerdo: ‘’Bueno, según por donde lo mires’’.

Alejandra ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Una butaca de diseño ergonómico fabricada con materiales de alta calidad y un televisor de 50 pulgadas

Una maquina arcade de pinball

Un viaje al carnaval de rio de janeiro para dos personas con vuelos incluidos y seis noches de alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno

Un coche eléctrico. Moderno y elegante `perfecto par la movilidad urbana

Alejandra escucha al público y a su familia, pero no consiguen convencerla y, aunque primero dice 15.000 euros, cambia su decisión: ‘’23.000 euros’’.

‘’No voy a tener suerte, pero bueno’’, dice muy convencida mientras espera a que Carlos Sobera anuncie el resultado de el precio justo: ‘’26.768 euros’’, por lo que Alejandra no consigue llevarse nada a casa.