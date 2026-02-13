Ricardo llega hasta 'el escaparate final' y se la juega sin pensárselo dos veces: ''Hemos venido a jugar''

telecinco.es 13 FEB 2026 - 14:57h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Ricardo en el concurso!

Ricardo llega a 'El precio justo' con mucha ilusión y ganas por jugar y llevarse alguno de los premios o incluso 'el escaparate final'. El concursante ha conseguido derrotar a todos sus contrincantes en la ruleta y llega hasta la final, pero ¿Conseguirá acertar el precio justo del escaparate?

El concursante ha conseguido 500 euros de margen y debe adivinar el precio exacto del conjunto de grandes premios que conforman el escaparate:

Un cortacésped eléctrico y un compresor portátil

Un sillón de masaje de lujo que combina tecnología y confort, además de una elegante mesa auxiliar

Un viaje a Estambul de cinco noches para dos personas con vuelos y hoteles incluidos

Una moto Harley Davidson de 91 cv

Después de ver todos los premios del escaparate, Ricardo escucha al público, pero lo tiene claro y no se lo piensa dos veces: ''35.500 euros'', dice y se la juega: ''Hemos venido a jugar. Clavado''.

El concursante, con el margen, puede llegar hasta 36.000 euros, y tras una pequeña espera, Carlos Sobera anuncia el precio justo de 'el escaparate final': ''32.588 euros. Esta vez no ha habido fortuna, pero hemos estado muy cerca''.

Ricardo no se va con las manos vacías: consigue un premio en uno de los juegos

El concursante ha acertado una de las pujas del concurso y ha conseguido jugar a 'El cambiazo'. Ricardo se la ha jugado, no ha querido coger los 10 segundos de más para hacer algún cambio en su jugada y se ha lanzado a la piscina. Finalmente ha acertado tres precios de cinco y ha conseguido llevarse esos tres premios, uno de ellos muy grande.