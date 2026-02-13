Logo de telecincotelecinco
Logo de El precio justoEl precio justo

Ricardo llega hasta 'el escaparate final' y se la juega sin pensárselo dos veces: ''Hemos venido a jugar''

Ricardo llega hasta 'el escaparate final' y se la juega sin pensárselo dos veces: ''Hemos venido a jugar''
'El precio justo'. Telecinco.es
telecinco.es
Compartir

Ricardo llega a 'El precio justo' con mucha ilusión y ganas por jugar y llevarse alguno de los premios o incluso 'el escaparate final'. El concursante ha conseguido derrotar a todos sus contrincantes en la ruleta y llega hasta la final, pero ¿Conseguirá acertar el precio justo del escaparate?

El concursante ha conseguido 500 euros de margen y debe adivinar el precio exacto del conjunto de grandes premios que conforman el escaparate:

  • Un cortacésped eléctrico y un compresor portátil
  • Un sillón de masaje de lujo que combina tecnología y confort, además de una elegante mesa auxiliar
  • Un viaje a Estambul de cinco noches para dos personas con vuelos y hoteles incluidos
  • Una moto Harley Davidson de 91 cv
PUEDE INTERESARTE

Después de ver todos los premios del escaparate, Ricardo escucha al público, pero lo tiene claro y no se lo piensa dos veces: ''35.500 euros'', dice y se la juega: ''Hemos venido a jugar. Clavado''.

El concursante, con el margen, puede llegar hasta 36.000 euros, y tras una pequeña espera, Carlos Sobera anuncia el precio justo de 'el escaparate final': ''32.588 euros. Esta vez no ha habido fortuna, pero hemos estado muy cerca''.

PUEDE INTERESARTE

Ricardo no se va con las manos vacías: consigue un premio en uno de los juegos

El concursante ha acertado una de las pujas del concurso y ha conseguido jugar a 'El cambiazo'. Ricardo se la ha jugado, no ha querido coger los 10 segundos de más para hacer algún cambio en su jugada y se ha lanzado a la piscina. Finalmente ha acertado tres precios de cinco y ha conseguido llevarse esos tres premios, uno de ellos muy grande.

Ricardo se lleva un gran premio en 'El precio justo'
Ricardo se lleva un gran premio en 'El precio justo'
Temas