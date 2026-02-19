Telecinco.es 19 FEB 2026 - 23:36h.

Así es 'Los 200: uno contra la masa': el nuevo concurso de Carlos Sobera, estreno mundial muy pronto en Telecinco

¿Te imaginas un concurso en el que 200 personas compitan contra uno solo? Cada respuesta cuenta, cada decisión puede marcar la diferencia. Así es 'Los 200: uno contra la masa', el nuevo concurso presentado por Carlos Sobera, que llega muy pronto a Telecinco. Un programa donde un solo individuo deberá enfrentarse a la sabiduría de la multitud y con un bote para el vencedor de hasta 140.000 euros.

Este concurso pondrá a prueba la teoría de 'La sabiduría de la masa', del antropólogo británico, Francis Galton, quien sostenía que la respuesta de un grupo es siempre más precisa que la de uno solo. Una hipótesis que probó retando a cientos de personas a adivinar el precio de un buey frente a su dueño. ¿Es correcta esta teoría?

En 'Los 200: uno contra la masa', cuatro concursantes se enfrentarán en cada programa a un grupo formado por 200 personas presentes en el plató. ¿Podrán superar el promedio de la multitud? Si el concursante logra vencer a la masa, se llevará el premio en metálico; si pierde, el dinero acumulado se sumará a un bote que se repartirá entre los 200 al final de la temporada. ¡No te lo pierdas!