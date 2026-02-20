Ana Rosa Quintana, contundente tras el escándalo del DAO: "Marlaska tiene que dimitir"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana, tras la dimisión del DAO: "Esta acusación de violación no es un suceso más"

El editorial de la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' de este viernes ha tenido dos focos. Ana Rosa ha comenzado valorando las hazañas del esquí español, para continuar hablando del "Gobierno más feminista de la historia" tras el escándalo del DAO:

"Buenos días. Jornada histórica para el esquí español. El esquiador Oriol Cardona ha dado el primer oro a España en 54 años igualando la gesta de Paquito Fernández Ochoa. Y la esquiadora Ana Alonso ha protagonizado una gesta de superación al conseguir la medalla de bronce en esprint cuatro meses después de romperse la rodilla tras ser atropellada y competir con el ligamento roto. Enhorabuena por estos récords".

"Otro que sigue pulverizando récords es nuestro Gobierno. Récord en feminismo. El Gobierno más feminista rebajó la pena a 1.233 violadores por la ley 'Sólo Sí es Sí'. El Gobierno más feminista de la historia tenía un ministro aficionado a las señoritas de pago, y otro ministro que colocó al frente de la policía a un presunto violador. Como en el poema de Goytisolo "El lobito bueno" es el mundo al revés. El presunto delincuente es el que tenía que cuidar de los corderos. Dijo Marlaska que dimitiría si la víctima se había sentido desprotegida. 48 horas después de hacerse pública la denuncia, Interior ha puesto protección a la víctima. Esto significa que la agente se sentía destrotegida. Conclusión: Marlaska tiene que dimitir. Este Ejecutivo tiene varios récords Guiness: Tiene el récord en perder elecciones, 20 de 26. También han pulverizado el récord de tiempo sin presupuestos. Otro récord: Sánchez tiene a su alrededor más imputados que ministros. El presidente ha superado el récord en pronunciar la frase: "Estoy decepcionado, hemos actuado con contundencia".

"Lo dijo con Ábalos, con Cerdán, con Salazar, y con los demás. El presidente más decepcionado de la historia también tiene el récord de viviendas prometidas sin construir: 276.000. Y dos secretarios de Organización que han pasado por prisión, otro acusado de presunto acoso y otro de supuesto fraude, la Secretaría es una máquina de récords".

Ana Rosa concluía con una comparación: "En este mundo al revés de los récords, otro encargado de perseguir el delito, un fiscal general, se convirtió en el primer fiscal delincuente. Hasta Trump es más transparente y ha ordenado desclasificar los archivos sobre vida extraterrestre. Aquí haría falta algo parecido porque lo que está pasando en este país solo se puede clasificar como marciano".