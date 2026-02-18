'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Jorge Piedrafita, abogado de la denunciante del 'número dos' de la Policía Nacional por agresión sexual

El abogado de la denunciante del 'número dos' de la Policía Nacional por agresión sexual

El abogado de la presunta víctima del 'número dos' de la Policía Nacional' relata la presunta 'agresión sexual': "Usó la fuerza para doblegar su voluntad, para romperle la ropa y para penetrarla"

Un nuevo escándalo hace tambalearse al gobierno de Pedro Sánchez. El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, número dos del cuerpo y hombre de máxima confianza de Fernando Grande-Marlaska, dimitía solo minutos después de hacerse público que el Juzgado número 8 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido a trámite una querella por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos contra él.

Jorge Piedrafita, abogado de la víctima, ha explicado que presentaron una querella contra González por supuestos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Según su relato, los hechos bajo sospecha ocurrieron en abril de 2025, cuando la agente "se encontraba de servicio" y "recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando comiendo". Entonces, según añadió el letrado a través de un comunicado, le ordenaron llevarlo a su "vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior", donde el querellado la agredió sexualmente "con penetración".

Pocas horas después de que saliese a la luz este escándalo, Piedrafita ha estado en directo en el plató de 'El Programa de Ana Rosa'. Tras las declaraciones de Marlaska asegurando que dimitirá "si la víctima no se ha sentido protegida", el letrado ha argumentado: "Se ha sentido decepcionada porque esperaba que el ministro cesase a esta persona, no que le invitasen a dimitir. Es verdad que desde ayer la han tratado bien y con tacto y que la subdirectora general se quedó de piedra. Espero que este ministro proteja bien a esta víctima que ha dado un paso muy difícil y ahora se encuentra en una situación de total vulnerabilidad dentro de la Policía Nacional".

Abogado de la denunciante del 'número dos' de la Policía Nacional': "Es tan culpable el que lo hace como el que lo tapa y vamos a ir a por todos"

De la grabación de 40 minutos que respalda la denuncia, el abogado ha sentenciado: "Es demoledora. Además de que tenemos unos informes médicos y unos informes psiquiátricos que dicen que esta persona tiene una lesión que es consecuencia de esa agresión sexual, los audios son espeluznantes, se escucha toda la acción, cómo le rasga la ropa y cómo se prolonga durante tanto tiempo. Es escalofriante y va a ser una prueba muy importante"

Además, Piedrafita ha explicado cómo la víctima llegó a la casa del DAO: "Llega por una orden directa del DAO de que tiene que coger un coche y desplazarse hasta allí con el comisario San Juan. Es cuando sube a su casa cuando se da cuenta de que está en una situación de peligro y activa la grabación para su propia autoprotección".

"Hay más grabaciones y mensajes posteriores del propio DAO. Un día le hizo 17 llamadas, incluso con centralita para ver si lo cogía y caía, y están registradas. Fue el comisario San Juan, el brazo ejecutor, el que le dice a la víctima que elija destino para que no denuncie", ha apuntado.

Piedrafita ha destacado que no se cumplió con el protocolo: "Sabían que esta agente estaba de baja psicológica y lo que me sorprende es que nunca le han hecho los controles psicológicos, no sé si San Juan ha tenido algo que ver. Desde que se cogió la baja no la ha llamado absolutamente nadie, algo que va contra el protocolo en estos casos. Es tan culpable el que lo hace como el que lo tapa y vamos a ir a por todos".

"Creo que el DAO se enteró ayer porque no sé si hubo tiempo suficiente de que se lo notificasen debido a la desorganización que hay todavía los Juzgados de Plaza Castilla por la ley Bolaños. Evidentemente, su número dos y tres sí que lo sabían e imagino que todavía más gente", ha desvelado en directo.

Sobre cómo se encuentra la víctima, ha sido contundente: "Está destrozada. Si ya estaba mal, tenerlo que revivir todo y la filtración que creemos que ha habido por la que se ha desvelado su ansiedad, le hizo subir un ataque de ansiedad. Esta filtración se ha hecho con ánimo de perjudicar a la víctima y la ha hecho sufrir mucho más".