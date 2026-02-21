Sandra tira de intuición y cree saber el precio justo del escaparate final: "Hay que subirlo un poquito"

telecinco.es 21 FEB 2026 - 15:00h.

Sandra llegaba al escaparate final tras un emocionante duelo con Fernando en la ruleta

Tras un emocionante duelo con Fernando, finalmente ha sido Sandra quien ha llegado al tan ansiado escaparate final. La voz en off iba presentando, uno a uno, los objetos que integraban la prueba final:

Un Pinball legendario hecho con materiales robustos, con tablero interactivo y puntajes electrónicos

hecho con materiales robustos, con tablero interactivo y puntajes electrónicos El alquiler, durante todo un mes, de una autocaravana que cuenta con cocina, varias camas y un baño

que cuenta con cocina, varias camas y un baño Un viaje por la Ruta 66 en coche para dos personas. El viaje incluye el coche y el alojamiento

para dos personas. El viaje incluye el coche y el alojamiento Un coche eléctrico y compacto. Es para cuatro pasajeros e incorpora pantalla táctil interactiva

Sandra cree que el coche cuesta 24.000 euros, el viaje en autocaravana son unos 5.000… en total, Sandra cree que el escaparate final cuesta al completo 34.500 euros. ¿Se habrá Sandra quedado lo suficientemente cerca? ¿Habrías acertado tú? ¡Intenta adivinar el precio justo antes de darle play al vídeo!