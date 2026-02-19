Carlos Sobera desata las carcajadas de un concursante con su broma sobre su nombre en 'El precio justo'

telecinco.es 19 FEB 2026 - 15:26h.

Hoy ha salido 'a jugaaaar' en 'El precio justo' un chico llamado Enrique Iglesias, que ha dejado sorprendido a Carlos Sobera al contarle que su mujer se llama Mónica Cruz, como la conocida actriz. "Podría ser la hermana de Penélope Cruz", ha comentado el presentador, que le ha pedido al concursante que cantase una canción del famoso artista, hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias, con el que comparte nombre.

Enrique le ha confesado que no se le da nada bien cantar, pero sí que se le ha dado bien tirar de la ruleta, pues ha conseguido alcanzar 95 puntos con su primera tirada y ha conseguido la tan codiciada plaza en 'el escaparte final', donde ha recibido la ayuda de sus amigos y donde tenía un margen de error de 500 euros porque así lo decidió el azar.

El joven ha estimado que todo lo que se le ha presentado en 'el escaparte final' tenía un precio de 26.400 euros y Carlos Sobera le ha explicado que si el precio final estaba entre esa cifra y 500 euros, o sea, 26.900 euros, ganaría y todos los elementos, viajes y experiencias presentes en ese escaparte serían para él. Pero el precio ha resultado ser superior: 32.873 euros.

"Escaparate final: 32.873. Se nos va. Enrique Iglesias, habrá que seguir cantando para ganarse la vida", le ha dicho Sobera bromeando, desatando así las carcajadas del concursante, que ya explicó al inicio del programa que no es artista y que con el intérprete de 'Súbeme la radio' solo comparte el nombre.