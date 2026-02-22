Rubén de Huesca peca de confiado y acaba con uno de los peores paneles de la historia de 'Allá tú'

telecinco.es 22 FEB 2026 - 21:00h.

Rubén llega desde Huesca y tiene un sueño: "Quiero construir una casa en un terrenito que me he comprado en Jaca"

Rubén viene desde Huesca. El concursante de este domingo es muy polifacético, tanto que tiene varios trabajos: regenta una tienda de iluminación, un negocio familiar en el que él es ya la tercera generación; es adiestrador profesional de perros y también hace sus pinitos como masajista.

Su sueño es hacerse una casa en un terreno que adquirió en Jaca, ya que siempre ha querido vivir en el campo: "Tengo ese terrenito, pero construirse una casa cuesta mucho, mucho dinero".

El de Huesca no ha estado solo. En la mesa de 'Allá tú' ha estado Eva, su hermana. Caja tras caja, Rubén ha seguido su instinto hasta llegar a un panel que no esperaba. Sus opciones: 0,50; 2,50; 2.500 euros. Con un panel así, la oferta de la banquera no podía ser muy alta: 1.000 euros.

¿Aceptará Rubén la oferta de la banquera? ¿O se arriesgará y regresará a Huesca con 50 céntimos?