22 FEB 2026 - 01:05h.

Risto Mejide da un pase de oro a Lydia Sánchez cuando el programa ha terminado su grabación

Lydia Sánchez tiene 20 años y llega a las séptimas audiciones de ‘Got Talent España’ desde un pequeño pueblo de Cádiz. Trabaja en el bar de sus padres y, cuando puede, ameniza a los clientes con su música. Ahora se enfrenta a un gran reto al tener que actuar en un escenario tan grande, con tanto público y con cámaras grabando. Reto más que conseguido, pues ha conseguido el segundo pase de oro de Risto Mejide (el primero se lo llevó Chap Magic).

“Me gustaría darme a conocer y demostrar a la gente que los sueños se pueden cumplir, porque yo he cumplido el mío”, son las palabras de esta joven artista antes de comenzar su actuación. Lydia ha decidido cantar, acompañada de un piano, la conocida canción ‘El patio’, de Pablo López.

Risto Mejide cierra un círculo de su carrera con Lydia Sánchez

Lydia ha cautivado a público y jurado con su actuación y su versión de este tema del malagueño Pablo López y no es de extrañar que las valoraciones del jurado hayan sido muy positivas. En este sentido, las palabras de Risto Mejide son las que más han sorprendido a todos.

A Lydia le daba cierto respeto la valoración de Risto Mejide y este reconocía tener “una mezcla de sentimientos” con su actuación: “Tengo la sensación de que se cierra un círculo después de veinte años haciendo esto. Tuve la oportunidad de juzgar a Pablo (en Operación Triunfo) muchas veces y no le di un no, le di muchos noes”.

“Te agradezco que hayas cogido este tema porque me da la oportunidad de despedirme de ese capítulo de mi vida y creo que, algún día, en algún lugar, espero, pueda haber un jurado que diga ‘yo vi a Lydia un día en ‘Got Talent’ y hoy es una gran estrella”, son parte de las palabras de Risto antes de darle su ‘no’.

Lydia Sánchez, pase de oro de Risto Mejide

Lydia Sánchez ha pillado el ‘no’ de Risto Mejide y se lo toma muy bien: “Quiere que lo haga mejor la próxima vez”. Tras recibir el ‘sí’ del resto del jurado, Lydia abandona el escenario. Termina el programa y Risto permanece pensativo porque confiesa haber estado a punto de darle su sí a Lydia.

Entre bambalinas, Risto y Lydia se reencuentran y unas palabras de la joven cantante hacen click en la cabeza de Risto, que le coge de la mano y le pide que le acompañe al escenario. Todos prevenidos: el público se vuelve a sentar y el jurado vuelve a salir al escenario para presenciar lo que estaba a punto de suceder.

“Cuando la vida te da una segunda oportunidad, tienes que aprovecharla. Por ti, Lydia, y por todos esos concursantes a los que les he dicho que no, por todos ellos y por vuestro talento…”, han sido las palabras de Risto Mejide antes de pulsar el botón que le otorga a Lydia un pase de oro.