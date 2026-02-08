Got Talent 08 FEB 2026 - 00:50h.

Risto Mejide da su pase de oro a Chap Magic tras quedar impresionado con su actuación

La semana pasada, Risto Mejide decidió secuestrar su pase de oro porque le parecía que este año el jurado necesitaba algún pase de oro más. Por ello, decidió no dar su pase de oro hasta que no viera a más participantes, pues le parecía injusto que, durante esta edición, se hayan entregado tan pronto. Con un nuevo pase de oro conjunto bajo el brazo que les ha otorgado el jefe máximo de ‘Got Talent, Risto decide dar el suyo personal al mago Chap Magic.

La gran actuación de Chap Magic en las audiciones de ‘Got Talent España’

Guido Chap Magic es un mago argentino que, antes de salir al escenario de estas quintas audiciones de ‘Got Talent España’, confiesa que su magia está realmente en su carisma, en conectar con la gente: “Mezclo humor con comedia, mentalismo, magia tecnológica… y eso hace una fusión única”. Dejó Argentina para encontrar mi espacio en España con la magia y dice estar cumpliendo un sueño, pero también bajo un peso de responsabilidad por “dejar la magia alta”.

Chap Magic empieza fuerte y, desde el inicio de su actuación, deja sin palabras al jurado de ‘Got Talent España’. Su habilidad con las cartas de la baraja es brutal y por ello Lorena Castell y Paula Echevarría no dudan en confesar con lo que están alucinando con su show que están presenciando. Pero quien parece haber quedado más fascinado con este mago ha sido Risto Mejide.

Risto Mejide le da su pase de oro a Chap Magic

El público grita “¡pase de oro, pase de oro!”, pero realmente no hacía falta que clamaran tanto para convencer a este miembro del jurado. Carlos Latre vaticina que Guido estará en el próximo cumpleaños de Jesús Calleja (dice que suele contratar a un mago en cada uno de estos eventos que celebra anualmente), pero Risto Mejide lo niega: “No, no va a poder ser porque tiene que ir a la semifinal” y, acto seguido, pulsa el botón dorado.

Tras un emotivo abrazo con el participante, Risto Mejide le confiesa a sus compañeros que le ha impresionado la sencillez de este artista: “Solo ese primer número era un pase de oro… y ha hecho cuatro”. Por su parte, Guido llama emocionado a sus familiares y les comunica la feliz noticia tras abandonar el escenario de estas quintas audiciones. ¡Le veremos actuar de nuevo con su particular magia muy pronto, en semifinales!