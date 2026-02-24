telecinco.es 24 FEB 2026 - 09:42h.

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana, sobre Pedro Sánchez: "Cuando vuelva a perder en Castilla y León, desaparecerá de nuevo"

Como ya es tradición, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado este martes 24 de enero con el famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha hecho foco en la decisión tomada por el Gobierno de España de desclasificar los documentos del golpe de Estado del 23F.

"Buenos días. Después de 45 años, el Gobierno va a desclasificar los documentos del golpe de Estado del 23F. Dentro de 45 años, cuando Sánchez siga en el poder, porque ya ha anunciado que va a estar hasta el 2027 y más allá, el Gobierno desclasificará los secretos oficiales de por qué dejó al pueblo saharahui tirado cediendo su soberanía en manos de Mohamed VI. Dentro de 45 años también desclasificará qué secretos había en el móvil del presidente cuando le espiaron durante 14 meses con el programa Pegasus. Durante la pandemia el Gobierno utilizó la confidencialidad para evitar publicar los nombres de los expertos que asesoraron en la desescalada del COVID-19, pero dentro de 45 años lo sabremos todo. Dentro de 45 años también desclasificarán los papales del Delcygate. ¿Por qué se permitió a Delcy aterrizar en España y fue recibida por un ministro de Sánchez que ahora está en la cárcel?", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "El Gobierno ha infringido 1.200 veces la Ley de Transparencia escudándose en el "secreto oficial", pero según Sánchez, "la memoria no puede estar bajo llave"

La presentadora ha continuado: "Cuando pase medio siglo sabremos si Zapatero obtuvo algún beneficio por el rescate de Plus Ultra y qué papel jugó Begoña Gómez en el rescate de Air Europa. Dentro de 45 años conoceremos las conversaciones entre Cerdán y Puigdemont para negociar el apoyo de Junts a la legislatura. Dentro de 45 años sabremos quién es el elefante blanco al que llamaban en los wahsapp de Koldo el UNO, Dios, o el amo. También sabremos si se negoció la semilibertad de etarras como Txeroki a cambio del apoyo del PNV, el partido que lleva años pidiendo que se derogue la Ley de secretos oficiales franquista a la que se acoge el Gobierno para no informar sobre los viajes de Begoña Gómez en aeronaves oficiales como el Falcon, incluyendo quiénes la acompañaron, alegando que era "materia clasificada con el máximo grado de protección" según la Ley de Secretos Oficiales de 1968".

"Dentro de 45 años también saldrá a la luz la anatomía de un instante que dejó a España sin luz a causa de un apagón, sabremos si Interior conocía las prácticas del ex DAO de la Policía y sabremos qué cocía un exministro de Defensa como Bono en Dominicana. El Gobierno ha infringido 1.200 veces la Ley de Transparencia escudándose en el "secreto oficial", pero según Sánchez, "la memoria no puede estar bajo llave", ha sentenciado Ana Rosa.