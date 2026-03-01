Un delantal de flores, 25.000 euros o la oferta de la banquera: el complicado panel final de Jota

Jon tiene un sueño: “Quiero dar la entrada de un piso para vivir con mi novia, estoy muy enamorado”

Jon llega desde Álava, tiene 31 años y actualmente trabaja en una bodega. Jon, al que le gusta que le llamen Jota, ha llegado hasta su gran día en ‘Allá tú’ acompañado de Rosalía, su madre: “Mi hijo es muy pesado, me ha tenido mandándole mensajes con foto para saber si estaba aquí preparada para acompañarme”.

Jon tiene un sueño si consigue hacerse con un buen premio: “Si me llevo los 100.000 euros los usaría para la entrada de un piso porque estoy deseando comprarme una casa con mi novia, que estoy enamoradísimo de ella”.

Tras abrir unas cuantas cajas con bastante acierto, la buena racha de Jota decaía y empezaban a salir las verdes. Con un panel nada favorable, Jota escuchaba la oferta de la banquera: 3.250 euros por su caja. ¿Habrá aceptado Jota la oferta? ¿O se habrá ido a casa con un bonito delantal de flores?