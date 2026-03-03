Ana Rosa Quintana: "Aunque para él son patrañas, Zapatero reconoció que pidió colocar a sus hijas"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana: "Trump va a convertir Oriente Medio en un avispero, pero hay que decidir de qué lado estamos"

Compartir







Tras la comparecencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado para declarar sobre el caso Koldo, Ana Rosa Quintana ha arrancado su editorial diario haciendo foco en este tema.

"Buenos días. "El mejor destino es el de supervisor de nubes acostado en una hamaca". Esto es lo que dijo Zapatero en septiembre de 2011 durante un acto en Moncloa. También dijo en una Cumbre del Clima que 'La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento". 15 años después, Zapatero se ha convertido en un supervisor de nubes que ha cambiado la hamaca por los asientos del único avión que tenía Plus Ultra, y las cumbres del clima por el queroseno de la compañía aérea que le proporcionó 450.000 euros por consultorías a través de una empresa instrumental sin empleados, ni de material, ni oficina, y que trabajaba para una sociedad con un solo cliente: Plus Ultra", ha arrancado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana: "El hijo de Trump señala directamente a Sánchez y pide actuar contra España"

"Aunque para él son patrañas, Zapatero reconoció que pidió colocar a sus hijas y que cobró por informes orales, como si fuera un coach motivacional. ¿Esto no es una sociedad fantasma? Blanco y en botella. En su día se quedó sentado ante la bandera americana, en un gesto de desprecio que pagamos caro y que ahora copia Sánchez. Nuestro presidente ha decidido dejarnos fuera de los aliados, fuera del paraguas nuclear francés, y despreciando a los norteamericanos. Esto no nos convierte en neutrales, esto nos deja aislados del mundo. Todos somos seres de paz, pero en una guerra hay que elegir a los aliados. ¿Sánchez usa la política exterior para contentar a Belarra y a Otegi, ese referente pacifista de Occidente? ¿Aislar a España es el lado correcto de la historia o es el lado paria de la historia?", ha continuado Ana Rosa Quintana.

"Con este movimiento aislacionista le otorga toda la ventaja a Marruecos en el tablero geopolítico, y hay que saber dónde están nuestras fronteras. Ante la alfombra persa que el Gobierno ha puesto a los pies de los ayatolás, ya han felicitado a Sánchez a través de su embajada en España. El hijo de Trump señala directamente a Sánchez y pide actuar contra España, como hicieron con Zapatero, que nos aisló del mundo y tuvo que recurrir a la mediación de otro Julio, no su amigo Julito, sino al denostado Julio Iglesias. ¿Qué hace Sánchez en medio de esta vorágine? Se va a una fábrica de bicicletas. Vamos cuesta abajo y sin frenos", ha sentenciado en directo.