Exclusiva | Kiko Rivera e Isabel Pantoja se han reconciliado, según Almudena del Pozo: "Hay una razón de peso"

Ya hay reacciones al anuncio que ha hecho la periodista Almudena del Pozo en 'El tiempo justo. Cuenta que Kiko Rivera e Isabel Pantoja habrían "hecho las paces", en base a las fuentes con las que ha contactado.

Buena prueba del final del conflicto entre madre e hijo es la foto que el DJ ha subido a sus redes sociales. Es una imagen tomada en uno de los conciertos de Pantoja cuando Kiko Rivera era un niño. De fondo, suena la canción 'Mi pequeño del alma'. Hay motivos más que claros para que el cantante de éxitos como 'Quítate el top' o 'Chica loca' haya subido esa imagen a su perfil, según del Pozo. "A partir de ahora se inicia un camino absolutamente nuevo, por eso él está tan emocionado y tan contento que ha colgado esa foto que estamos viendo en sus redes sociales", aclara.

La importante reflexión de Joaquín Prat

Las reacciones a la noticia no han tardado en llegar. En directo, el presentador de 'El tiempo justo' Joaquín Prat hacía una importante reflexión sobre los rumores de reconciliación.

El periodista se dirige directamente a los espectadores. "Ustedes, si tienen un conflicto con un familiar, nunca es tarde para reconciliarse", comienza diciendo como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

"Kiko Rivera le hizo un traje televisivo a su madre sideral, como no habíamos visto nunca en la herencia envenenada. Después de todo lo que dijo, se han reconciliado", continúa el presentador del programa de Telecinco.

Prat concluye con unas bonitas palabras. "Nunca es tarde para levantar el teléfono y hacer esa llamada a ese familiar", insiste.