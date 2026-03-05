Una joven asegura que Álvaro pasó los carnavales de Cádiz con su amiga como si fueran pareja

A 'El tiempo justo' le llegan rumores de que Álvaro, pareja de Gloria Camila, podría haber sido desleal durante los carnavales de Cádiz. Una chica se pone en contacto con el programa y asegura que una amiga suya y Álvaro han pasado todos los carnavales juntos, como si fueran pareja.

"Él la ha dejado aquí en Cádiz destrozada. Él ha dormido calentito aquí con ella, le decía que a Gloria Camila la tenía bloqueada. Han pasado los carnavales juntos, con los padres de él y todo, y ahora resulta que han vuelto", explica la amiga de la chica con la que habría estado Álvaro durante los carnavales.

Además, detalla desde cuándo se conocen: "Ellos se fueron en diciembre de viaje, se fueron a la Warner. Ella se quedó y él le invitó a un hotel. Luego mi amiga se vino para acá y él siguió con su vida. Después se enteró de que él había vuelto con Gloria Camila, luego que no, también lo de Manuel Cortés".

La chica también cuenta cómo habrían pasado los carnavales juntos: "En carnavales él vuelve a hablar con mi amiga. Le dice que le había molestado mucho lo de Manuel Cortés, que Gloria Camila le había bloqueado y que no quería saber nada de ella. Se lo pintó todo muy bonito, pero lo que quería era plantearse sus carnavales. Ha estado todos los carnavales con él, le ha presentado hasta a sus padres. En carnavales ellos han sido novios".

Gloria Camila: "Conozco esta historia y lo sé todo, por lo que estoy muy tranquila"

Sin embargo, al final Álvaro decide terminar lo que tenían: "Después, el jueves o viernes, le dijo que quería hablar con ella, que se iba para Madrid y le dejó entender algo. Le dijo que no sabía lo que sentía. Lo que quería era ir el sábado y colarse en el cumpleaños de Gloria Camila y volver a empezar allí en Madrid su vida como la había dejado. Quiso hacer como un paréntesis".

Gloria Camila reacciona a las acusaciones de que Álvaro estaba "a dos bandas": "Lo que haya hecho Álvaro el tiempo que no estábamos juntos ni me va ni me viene, me da un poco igual. Conozco esta historia y lo sé todo, por lo que estoy muy tranquila. Lo que haya hecho Álvaro estando soltero es cosa suya".