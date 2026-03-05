El desnudo de Pedro Sánchez que "va a traer cola"

Patricia Pardo y los colaboradores de 'Vamos a ver' se han mostrado atónitos ante la pintura

Una vez más, Pedro Sánchez se ha convertido en el gran protagonista del día. En esta ocasión, el presidente del Gobierno ha generado un gran revuelo sin ni siquiera saberlo y todo por culpa de un cuadro que hemos encontrado en el mítico rastro de Madrid encuentra expuesto en una galería de arte.

Bajo el rótulo 'Adán y Eva', 'Vamos a ver' ha enseñado la pintura den la que aparecen el presidente y la que parece ser su mujer, Begoña Gómez.

Los protagonistas de este cuadro aparecen integrados en un entorno natural que evoca la estética clásica de Adán y Eva. Tal y como Dios les trajo al mundo, el retrato del matrimonio no ha dejado a nadie indiferente en el plató de nuestro programa.

Patricia Pardo: "Le estamos haciendo la campaña a Pedro Sácnhez"

Durante el principio de la emisión hemos visto las partes íntimas del señor Sánchez tapadas, pero más adelante se ha enseñado y ha aparecido un presidente muy "bien dotado".