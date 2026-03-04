Miguel Salazar Madrid, 04 MAR 2026 - 17:42h.

El pintor asegura que se "echó unas risas" con el presidente del Gobierno

Aldo Comas está en el centro de la polémica tras sus declaraciones en la alfombra de los Premios Goya, que tuvieron lugar el pasado fin de semana. El pintor y pareja de la actriz Macarena Gómez se mojó sobre el conflicto en Oriente Próximo que tiene en vilo al mundo entero. "Nadie habla de los 50.000 muertos que ha habido los dos últimos meses en Irán...Mucho pin pero nadie habla de eso. Igual hay que acabar con los regímenes teocráticos que acaban con sus poblaciones", aseguró.

Ahora, Comas ha entrado en directo en 'El tiempo justo' para reaccionar a la viralidad de sus palabras y ha hablado incluso de la conversación que tuvo con Pedro Sánchez en la fiesta posterior a la gala. "Si hasta me eché unas risas con Pedro Sánchez luego diciéndole que yo soy la 'fachosfera' que tanto critica", relata como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.