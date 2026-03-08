Logo de telecincotelecinco
Ana se viene abajo con el peor inicio de concurso de la historia de 'Allá tú': "Imposible empezar peor"

Ana viene desde Lugo, concretamente desde Monforte de Lemos, y se considera una mujer tranquila y sencilla. Para ella acudir a ‘Allá tú’ es el gran reto de su vida porque es muy tímida y le gusta pasar desapercibida.

Ana tiene dos hijos y hace un par de años su vida dio un giro de 180 grados: con tan solo 40 años se convirtió en jubilada porque un problema degenerativo en sus manos le imposibilita trabajar. Pero Ana no ha venido sola, su cuñada Beatriz le acompaña y eso le aporta positivismo: “Ella es mi persona vitamina”.

Si Ana se lleva hasta Lugo un buen pellizco tiene muy claro lo que hará con el dinero: “Intentaría acabar la casita que compramos, tenemos hecha la parte de arriba, pero falta la de abajo. Como me sobraría algo también llevaría a mis hijas a sitios que quieren visitar, la mayor quiere ir a Londres, la pequeña a Disneyland”.

Aunque Ana llegaba hasta la mesa central de ‘Allá tú’ con la mayor de las ilusiones, lo cierto es que el inicio del concurso no era precisamente el esperado: la gallega abría las tres mejores cajas nada más empezar. ¿Conseguirá darle la vuelta a la situación? ¡Dale al play y descúbrelo!

