Quili decide plantarse para sorpresa de sus compañeros y descubre si ha cometido una locura

Esta cantante de Albacete necesita llevarse a casa un pellizco para poder seguir con su sueño: “Quiero crecer en la música”

Quili llega desde Albacete y lo cierto es que no se ha alegrado mucho al saber que era su turno en ‘Allá tú’. Esta cantante profesional ha llegado hasta el programa de Juanra Bonet para poder cumplir su sueño: “Invertiría en la música, quiero hacer algo más grande, quiero bailarines, luces, vestuario…”.

Quili no ha llegado sola, en el programa ha hecho aparición Valentín, la pareja profesional de Quili en su dúo musical ‘Amanecer’ y también su pareja sentimental. Juntos, Quili y Valentín han ido escogiendo cajas con la esperanza de estar cada vez un poquito más cerca de lograr su sueño musical.

Aunque el inicio no fue el esperado (abrió tres de las mejores cajas nada más empezar), Quili no perdía la esperanza y su positivismo ayudó a darle al panel un giro de 180 grados. ¿Quieres saber si Quilis se lleva a Albacete un buen pellizco con el que seguir luchando por su pasión? ¡Dale al play!