telecinco.es 08 MAR 2026 - 14:00h.

Las palabras de Carlos Sobera al ver el amuleto de una concursante: "Me da miedo"

Marta es la primera concursante del programa de 'El precio justo' de este domingo, dedicado a las mujeres con motivo del 8M. Le cuenta a Carlos Sobera que tiene dos hijas, Carmen e India, de diez y ocho años, y que estas le han preparado un amuleto muy especial para que le de suerte en el programa.

Las palabras de Carlos Sobera al descubrir el amuleto de una participante

El amuleto consiste en un dibujo de un trébol de cuatro hojas que han coloreado sus hijas y, al estar plastificado, por dentro lleva un pelo de la gata que conviven con ellas: "Me ha dicho mi hija que es mágico", desvela la participante. Carlos Sobera se ha quedado impresionado con este amuleto que estaba sosteniendo en sus manos.

Y es que, al escuchar las palabras de Marta sobre su amuleto con un pelo mágico de su gata, esta ha sido la reacción del presentador: "¿Un pelo mágico de tu gata? Me está dando una cosa... porque a mí los gatos me dan miedo", ha confesado. Tras esto, ha manifestado que las hijas de Marta dibujan muy bien.