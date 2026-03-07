telecinco.es 07 MAR 2026 - 14:02h.

Fran es el primer concursante en jugar en el programa de este sábado. Opta por llevarse un juego de maletas junto con un neceser a juego. Para ello, debe jugar al mini golf y ordenar los siguientes productos de menor a mayor precio: un pañuelo para el perro, una yogurtera, una bolsa estilo tote bag, un monedero, un molde para hacer raviolis y un cojín con estampado de ositos.

Tras darle varias vueltas, Fran coloca el molde para raviolis en segundo lugar, considerando, por tanto, que es el segundo producto con el precio más bajo. Pero este concursante no ha estado muy acertado al colocar este producto, pues tiene un coste más alto del que se esperaba. De hecho, hasta Carlos Sobera se ha impresionado al descubrir su precio justo.

La reacción de Carlos Sobera al descubrir el precio de un producto

El primer producto destapado, la tote bag, tiene un precio de 17,90 euros. El molde para hacer raviolis debe tener un precio mayor y sí que lo tiene, pero lo que nadie se esperaba, ni siquiera el presentador del programa, es que cuesta, nada más y nada menos, que 89,90 euros.

Tanto Fran como su suegra, que ha bajado desde la grada del público hasta el plató para asesorar a su yerno, han alucinado al descubrir este precio, pero incluso Caros Sobera no ha podido disimular su sorpresa: "La madre que lo parió al molde. Cuando me regalen un molde sabré que me quieren, mira lo que te digo", han sido sus palabras al respecto.