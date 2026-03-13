Carlos Sobera, impresionado con una concursante que padece esclerosis múltiple: "Maravillosa por haber venido"

telecinco.es 13 MAR 2026 - 13:55h.

Nuria ha sido una de las concursantes aspirantes al gran panel: "Tengo esclerosis múltiple desde los 24 años, pero también tengo una hija y dos nietos"



Una de las aspirantes al gran panel final de este último programa de 'El precio justo' ha sido Nuria. La concursante, muy emocionada cuando Carlos Sobera pronunciaba su nombre, se dirigía hasta el atril junto a sus compañeros ayudada por el presentador del concurso.

Carlos Sobera, con gran admiración, pasaba a compartir con la audiencia del programa la situación de Nuria:

"A Nuria hemos tenido que ayudarle porque ella padece esclerosis múltiple desde los 24 años. Nuria ha tenido una hija, tiene dos nietos y lo que más me maravilla de ella es su tremenda vitalidad, porque Nuria es capaz de salir de su casa, venir a un concurso de televisión como este a pasárselo bien y disfrutar con su familia, eres una mujer maravillosa".

Tras la presentación, Carlos Sobera aprovechaba para ofrecerle a Nuria con mucho humor su ayuda si la concursante la necesitaba:

"No tengas vergüenza de nada, si no puedes estar de pie o mantener el equilibrio nos lo dices y te ayudamos. Si consigues dar con el precio justo o te acercas más que los demás y consigues llegar hasta aquí (el centro del plató) ya vemos cómo nos organizamos, yo te sostengo".