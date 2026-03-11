telecinco.es 11 MAR 2026 - 15:05h.

¡Dale al play y disfruta de la jugada de Jesús en 'El precio justo'!

Jesús ha llegado a la ruleta final de 'El precio justo' y ha logrado vencer a todos sus contrincantes después de conseguir 100 puntos justos. El concursante espera con muchas ganas poder hacerse con los grandes premios que se exponen en 'el escaparate final' ¿Logrará Jesús su objetivo o se irá a casa con las manos vacías?

Jesús ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un pack de herramientas, un soplador, una sierra multimaterial, una pistola hidro limpiadora, un quitanieves y un limpiacristales eléctrico

Una sauna de madera de vapor para uso doméstico

Viaje a Cartagena de Indias de seis noches para dos personas con vuelos incluidos y la estancia en un hotel cuatro estrellas

Una motocicleta de diseño deportivo

El concursante ha conseguido un margen de 500 euros y después de ver todos los premios, pide ayuda a su amigo, quien se encuentra entre el público que opina que es un escaparate de unos 23:000 euros, pero Jesús tiene la intuición de que el precio justo es menor. Finalmente decide no seguir su intuición y toma una decisión en base a la opinión del público.

''Venga, voy a decir 22.500 euros'', explica Jesús y espera junto al presentador a que el panel anuncie el precio justo del escaparate. Tras unos segundos de espera, el precio sale a la luz: ''¡Oh! Él lo había dicho... 20.524 euros, tú estabas con esa idea en la cabeza'', anuncia Carlos Sobera, por lo que el concursante se marcha a casa con las manos vacías pese a haberse quedado muy cerquita.