Ana Rosa Quintana: "El crudo sube, las familias lo tienen crudo, y el Estado se lleva crudo"

El plan de Pedro Sánchez para paliar los efectos de la guerra de Irán, protagonista de la sesión de control al Gobierno

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha comenzado con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha hecho foco en la subida de los precios debido a la guerra de Irán y a la falta de respuestas por parte del Gobierno de España.

"Buenos días. El crudo sube, las familias lo tienen crudo, y el Estado se lleva crudo. Hacienda recauda 50 millones más en dos semanas de guerra por el IVA a los carburantes y hasta el viernes no vamos a conocer las medidas para paliar la crisis. Desvinculan el problema de la vivienda del precio de la gasolina. Que se lo digan a una persona que tiene que coger el coche todos los días desde Toledo para venir a trabajar a Madrid porque no puede alquilar una casa. Hoy una familia tiene que pagar 80 euros para llenar un depósito de 45 litros. El ministro Cuerpo ha reconocido algún error. Puestos a reconocer errores, deberían salir con la lista completa. La ministra de Sanidad desprecia la huelga de sus colegas médicos. Error. El descubrimiento de América también fue un error", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "El Gobierno no se pone de acuerdo en el tema de la vivienda, cuando debería ser una cuestión de Estado. Error. La izquierda que lo apoyaba ahora se plantea no apoyarlo para sobrevivir al "cero electoral", pero a ver quién deja su silla en alguno de sus cinco ministerios. A Yolanda Díaz le preguntan por el cero patatero en Castilla y León mientras estaba en los Óscar y responde que ella siempre ha apoyado las artes escénicas. Nada de esto fue un error para la vicepresidenta. En esa lista de errores tampoco figuran los 2.000 millones en pérdidas por el caos del AVE. Hoy se cumplen dos meses de la tragedia de Adamuz y seguimos conociendo una procesión de errores".

Ana Rosa Quintana: "Desvinculan el problema de la vivienda del precio de la gasolina. Que se lo digan a una persona que tiene que coger el coche todos los días desde Toledo para venir a trabajar a Madrid porque no puede alquilar una casa"

"Málaga seguirá sin conexión por alta velocidad hasta después de Semana Santa por el derrumbe de un talud. Siguen sin explicarnos el por qué. Error. Y hoy 'El Español' publica que Pardo de Vera tenía citas con Ábalos en un piso secreto y recibía encargos sobre Cerdán. ¿Es la corrupción también un error? Hoy hay sesión de control al Gobierno sin medio Gobierno. Según la agenda del Gobierno hoy hacen pellas los ministros Óscar Puente, Carlos Cuerpo y Margarita Robles y veremos alguno más se acaba cayendo de esa agenda. Esta guerra no va con ellos. Veremos qué tiene que decir el súper héroe de la paz", ha sentenciado en directo.