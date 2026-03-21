Got Talent 21 MAR 2026 - 22:20h.

La preocupación de Paula Echevarría por las lesiones de un participante de 'Got Talent España'

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Eldar ha sido el primer participante en subirse al escenario de ‘Got Talent España’ en estas últimas audiciones de la undécima temporada del formato. Su disciplina ha llamado mucho la atención, pero también ha preocupado a algunos miembros del jurado, como ha sido el caso de Paula Echevarría.

Durante su actuación, algunos de ellos han llegado a comentar “ahí se ha hecho daño” cuando han presenciado algún mal gesto de este joven artista mientras realizaba su show. Después de actuar, el jurado ha valorado la difícil actuación de este participante, que se marcha a casa con tres síes.

Paula Echevarría, impactada con las lesiones de Eldar

Eldar ha hecho acrobacias aéreas mientras estaba suspendido en el aire con unas gomas. Durante varios momentos, ha sufrido fuertes tirones en las muñecas, lo que le ha dejado unas visibles marcas que no han pasado desapercibidas para nadie.

Especialmente, ha sido Paula Echevarría la que más ha reparado en estas marcas en las muñecas de Eldar y no duda en comentárselo a Risto Mejide cuando el joven artista abandona el escenario de ‘Got Talent’: “Creo que se ha hecho daño, tío. ¿Has visto cómo tiene las muñecas? O sea, en carne viva”.

Por su parte, Santi Millán le ha comentado a Eldar que tuviera más cuidado y, después, cuando el participante se ha marchado, ha sacado su humor para comentar lo siguiente a cámara: “Se nota que es joven, vamos. A mí se me hubiera quedado el brazo colgando como una pata de jamón serrano. Bueno, en este caso, sería paletilla”.