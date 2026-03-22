Got Talent 22 MAR 2026 - 00:50h.

Lorena Castell deja a todo 'Got Talent' con la boca abierta con sus acrobacias aéreas

Disfruta aquí del PROGRAMA COMPLETO con las últimas audiciones de 'Got Talent España'

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ABC llega a las últimas audiciones de ‘Got Talent España’ dispuesto a sorprender con una disciplina poco vista en hombres: las acrobacias con el aro aéreo. “Uy, uy, uy, un aro… a mí esto me gusta. ¡Sujétame, que voy! Es mi última oportunidad porque se acaban las audiciones”, ha sido la primera reacción de Lorena Castell nada más ver el aro en el escenario.

Tras darlo todo sobre el escenario con su actuación y conseguir su gran propósito (dar visibilidad a esta disciplina para que más hombres se atrevan con ella), Lorena Castell se ha arrancado a hablar: “Enrico, te voy a decir una cosa… Llevo todas las audiciones calladita, he estado viendo el aro… a mí lo que me gusta es subirme a un artefacto, a una cosa”.

Lorena Castell prueba el aro aéreo de un participante

“Es que, ahora que está él aquí… me gustaría hacer algo contigo”, ha confesado Lorena Castell. Dicho y hecho. Enrico la reclama sobre el escenario mientras el público aplaude la decisión. Lorena Castell se quita los anillos y se recoloca las mayas que lleva puestas durante todas las audiciones “para ver cuándo era mi momento”.

Tras esto, Lorena se coloca y se sube al aro, dejando a todos sin palabras y con la boca abierta. Enrico se sube también y, juntos, improvisan un gran espectáculo sobre el aro aéreo. “Es muy crack. Es una fenómena. Amiga, qué orgullosa estoy de ti”, son las palabras de su compañera, Paula Echevarría, al respecto.

El público vitorea su nombre y ella puede marcharse a casa sin esa espinita que tenía clavada. “Enrico, qué guay. Me encanta… es que esta disciplina me encanta. A mí, la disciplina que te has montado me gusta mucho, así que enhorabuena”, han sido sus palabras durante su valoración del show aéreo.

El pole dance de Lorena Castell

No es la primera vez que Lorena Castell se sube al escenario de 'Got Talent España'. Ya se estrenó en esta undécima edición por todo lo alto subiéndose a una barra de pole dance en las primeras audiciones de la temporada. Sin duda alguna, 'Lorena Castell es una caja de sorpresas!