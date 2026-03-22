Got Talent 22 MAR 2026 - 00:55h.

Risto Mejide emite su última valoración con puntuación en unas audiciones de 'Got Talent'

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Risto Mejide lleva anunciando desde el inicio de temporada que esta será su última edición formando parte del jurado de ‘Got Talent España’. Durante estas décimas audiciones de ‘Got Talent’, las últimas de la temporada, Risto se ha enfrentado a la que es su última valoración en audiciones porque, recordemos, aún nos quedan unas semifinales y una final por delante.

Enrico, cuyo nombre artístico es ABC, es un participante que se atreve con una disciplina poco común en hombres: equilibrio y acrobacias con un aro. Su actuación ha gustado mucho a público y jurado y llama la atención que también a Risto, pues él no es muy dado a disfrutar con este tipo de espectáculos.

La última valoración de Risto Mejide en unas audiciones

“Yo lo he visto un tanto desordenado el número, entiendo que con esos tacones debe de ser difícil”, comienza a decir Risto al respecto. “Lo entiendo perfectamente, entiendo la dificultad, pero te dificulta mucho la movilidad… pero ha salido bastante bien”, han sido sus palabras.

“Es mi última valoración y es mi última votación y me había prometido a mí mismo que la última votación, pensase lo que pensase, sería un sí, así que te vas con cuatro síes”, ha sentenciado Risto. Tras darle su ansiado sí, el participante le hace una petición a este miembro del jurado.

“Como dije antes, esta disciplina muy pocos hombres se atreven a probarla y, ya que Risto me ha dado su sí, ¿le puedo pedir subir al escenario para darle un abrazo?” Dicho y hecho, Risto Mejide se sube al escenario y abraza a este participante antes de abandonar el escenario.

El emotivo abrazo de Paula Echevarría a Risto Mejide

Después de esto, Risto Mejide ha regresado a la mesa del jurado y ha recibido el apoyo de sus compañeros. Pero, sin duda, el momento más especial ha sido cuando Paula Echevarría ha dado un largo y sentido abrazo a Risto. Tras esto, el público ha comenzado a ovacionar a Risto y alguien del equipo le ha gritado “Te vamos a echar de menos, Risto”.