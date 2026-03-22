El gesto de Paula Echevarría con una niña del público de 'Got Talent' tras su confesión
Entre actuación y actuación hemos vivido un momento muy especial en estas últimas audiciones de ‘Got Talent España’. Entre el público presente en el teatro se encuentra una niña que ha hecho una confesión y que ha entusiasmado a Paula Echevarría.
La niña se llama Carla y confesaba estar muy nerviosa a la par que emocionada por estar presente de público en un programa como ‘Got Talent’. Anima al jurado y Risto Mejide se acerca para hablar con ella. Cuando le pregunta que quién es su miembro del jurado favorito, Carla no duda: Paula Echevarría.
Tras escuchar estas palabras, la actriz se levanta de su asiento y corre a abrazar a Carla, un bonito que gesto que han aplaudido todos los allí presentes: “Mi amor. Gracias, cariño”, han sido las palabras de agradecimiento de Paula Echevarría al darle el abrazo.