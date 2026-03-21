Got Talent 21 MAR 2026 - 23:00h.

La cantante Vaglica deja impresionado a Risto Mejide tras veinte años de carrera como jurado.

Disfruta aquí del PROGRAMA COMPLETO con las últimas audiciones de 'Got Talent España'

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Vaglica tiene 22 años y llega a las décimas y últimas audiciones de ‘Got Talent España’ desde un pueblo del sur de Italia, en Calabria. Tiene claro que quiere continuar en la lucha por cumplir su sueño, que es la música: “Me siento viva cantando, pero sé que el mundo de la música es complicado”. Su voz ha impresionado mucho a Risto Mejide.

“Hoy estoy aquí para demostrarles a todos que sí hay un lugar para mí y para mi voz siendo como soy”, confiesa mientras sigue caminando hacia adelante sin mirar al pasado. Canta ‘Rise up’ y confiesa que quiere probar suerte en este programa después de haber encontrado muchos obstáculos en Italia por ser una mujer trans.

“Pienso verdaderamente que ‘Got Talent España’ abraza toda la diversidad del mundo”, y no le falta razón. Tras estas palabras, comienza su actuación, la cual ha dejado muy impresionados a todos, especialmente a Risto Mejide, que suele ser más exigente con los cantantes que pasan por el programa.

La inesperada valoración de Risto Mejide para Anto Vaglica

Durante la actuación, hemos visto a un impresionado Risto Mejide, que parecía disfrutar con el show. Estas han sido sus palabras a la hora de valorarla: “No ha sido una actuación perfecta, pero quizás, en veinte años de carrera, como jurado profesional de talent show, es una de las voces más potentes que he escuchado en mi vida”.

“No sé qué obstáculos has encontrado en Italia, pero te recomiendo que hagas lo que has hecho aquí esta noche, que es cambiar de octava y pasar por encima de ellos. Para eso también sirve el talento”, ha añadido antes de darle su sí. Por su parte, el resto de los miembros del jurado también ha quedado maravillado con la voz de esta participante:

“Qué actuación más bonita. Qué belleza desprendes, qué energía. Qué regalo que hayas venido a regalarnos esta pedazo de actuación”, ha destacado Lorena Castell mientras que Paula Echevarría ha querido destacar su control vocal: “Increíble, me parece que tienes presencia en el escenario, que la sabes interpretar, además… Me ha gustado muchísimo, enhorabuena”.