La inaudita decisión de Carlos Sobera con una concursante: "No quiero darte más disgustos"

La mala suerte de una concursante desespera a Carlos Sobera en 'El precio justo'

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Marta es una de las concursantes de 'El precio justo' del programa de este domingo. Juega por obtener un premio en metálico para en muro de 'Plinko': debe adivinar el precio justo de unos productos para así obtener fichas con las que obtener dinero en el muro... pero no le ha ido muy bien y Carlos Sobera ha tomado con ella una decisión inaudita.

El juego de adivinar el precio justo de los productos no se le da demasiado bien a Marta y, después de fallar con los tres primeros productos, el presentador de 'El precio justo' se muestra desesperado: "Esto es un desastre. Somos la cara de la desesperación", dice refiriéndose a él y Tania Medina.

La inaudita decisión de Carlos Sobera ante la mala suerte de una concursante de 'El precio justo'

Marta debe decidir si el último producto empieza por 8 o termina en 0. Cuando toma su decisión, Carlos Sobera le dice que sea ella misma la que coja el cartel para descubrir si, en esta última ocasión, ha acertado o no: "Quiero que lo abras tú porque yo ya no te quiero dar más disgustos. Este te lo das tú a ti misma, ¿te parece?", le dice.

La concursante ha dudado hasta el último momento y, finalmente, ha fallado. "Has estado brillante porque, de cuatro, no has acertado ninguno. Este pleno no lo habíamos tenido nunca", han sido las palabras de Carlos Sobera antes de despedirla.