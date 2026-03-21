El inesperado regalo de un participante de 'El precio justo' a Carlos Sobera

Carlos Sobera, sobre el premio de uno de los concursantes: “Si no es por ella no aciertas, que lo sepas”

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Carlos Sobera está recibiendo todo tipo de regalos por parte de los participantes de 'El precio justo': comida, una piedra pesada, un pañuelo... Pero, sin duda alguna, si hay uno que nunca olvidará es este. Y es que Aquilino Molinero le ha regalado al presentador nada más y nada menos que una tumba con su nombre.

Aquilino pertenece a una asociación cultural de Burgos denominada Sad Hill, haciendo referencia al cementerio donde se rodó la mítica película 'El bueno, el feo y el malo'. Por eso le regala una camiseta de la asociación y una cruz con el nombre de Carlos Sobera, lo que le ha dejado muy impresionado.

Carlos Sobera reacciona al recibir una tumba como regalo

"Eres el único presentador que tiene ya su propia tumba", anuncia Aquilino. Carlos Sobera no tarda en reaccionar: "Yo es que soy supersticioso. Bueno, yo en mis pendientes tengo de ir a Sad Hill porque me encanta ese cementerio, a los que amamos el western imagínate... pero, coño, lo de la tumba me parece un exceso", dice el presentador entre risas.

Fiel a su sentido del humor, Carlos Sobera continúa bromeando con el regalo recibido y dice de cederle su regalo a una de las participantes que se encuentran al lado de Aquilino porque "tiene más cara de enferma". "Esto, cuando me muera, dentro de cien años, que lo pongan en mi tumba", remata Carlos Sobera tras agradecer el regalo recibido.