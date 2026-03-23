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Adrián ha citado en secreto a su marido, Jesús, y a su abuela, Rosario, en 'El diario de Jorge' con una petición para ellos que les ha dejado sin palabras y visiblemente emocionados tras enterarse. Su relación comenzó por las redes sociales, cuando Jesús comenzó a ir detrás de Adrián, a pesar de que este tuviera novia.

Poco a poco, ambos se enamoraron y, al poco de conocerse se fueron a vivir juntos y, un año después se casaron. Tras cinco años de relación, Adrián quiere dar un paso más entre ambos y pedirle comenzar el proceso de adopción para ser padres. Para darles una pista, Jorge Javier Vázquez tenía un bebé, Candela, que no paraba de llorar.

Para intentar calmar a este muñeco, el presentador se lo ha dado a Rosario, a la que le encantan los bebés: "Yo he tenido cuatro. Con lo que me gustan a mi", confesaba, admitiendo que tendría más hijos. En cuanto se ha ido a los brazos de Rosario y Jesús, el bebé no ha parado de reír: "A ver si se animan", decía la abuela.

El mensaje de Adrián: "Quiero que seamos padres"

Ante la incertidumbre de ambos, han escuchado un mensaje de Adrián: "Sé que estamos preparados para dar un paso muy importante, tenemos mucho amor que dar. Quiero que seamos padres ya. A nuestro lado, vamos a tener a mi abuela, os quiero a los dos", decía el joven. En ese momento ha entrado en el plató y se han abrazado.

Desvelado el misterio, Adrián ha hecho la petición formal a su marido para convertirse en padres juntos, visiblemente emocionado. Jesús no ha podido contener sus lágrimas, mientras Rosario estaba eufórica ante esta noticia: "Quiero que tú seas la madrina", le decía a su abuela, que ha aceptado encantada.

La historia de amor de Adrián y Jesús

Además, Rosario ha aprovechado para confesar lo que siente por el novio de su nieto, al que "adora", y para recordar la historia de amor que ambos han vivido durante los últimos años: "No llevó a un bar y nos presentó a Jesús", contaba. ¡Se amplía la familia para Adrián y Jesús con una bisabuela muy orgullosa!