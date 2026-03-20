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José y Alejandro han terminado hablando por fin de sus problemas. Los dos amigos, naturales de Arcos de la Frontera (Cádiz), llevan meses distanciados por una dueda.

El primero le dejó al otro 2.000 euros para comprarse una moto de agua. Sin embargo, y tras acordar que iba a devolvérsela, Alejandro solo le ha pagado 700 euros por lo que le debe 1.300 euros. Este era el detonante de un problema de amistad que venía de largo para Alejandro.

Con un cobrador sentado en 'El diario de Jorge' y mucha tensión, ambos han terminado hablando de lo que les pasaba. José se ha quedado en shock cuando Alejandro, que bien sabe que debe todavía el dinero, le ha dicho los motivos por los que no ha sufragado la deuda. "Quería que me contara lo de mi sobrina", le lanza de un momento a otro como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La decisión que han acordado tras el rifirrafe

El origen de la tardanza en el pago viene por que José tuvo un acercamiento con la sobrina de Alejandro y no se lo transmitió. A él eso le duele, como ha hecho ver en el programa de Telecinco. Para José no era un gran problema y no se le pasaba por la cabeza que fuese a ser el motivo por el que no le pagaba. Alejandro, que tiene el dinero reunido, no ha dudado en decirle qué va a hacer después de que José le haya comunicado al fin que se besó con su sobrina.

"Ahora le voy a pagar los 1.300 euros. Nada más que lleguemos a Arcos, el dinero en la mano", le dice poniendo fin al conflicto.