Lara Guerra 20 MAR 2026 - 21:21h.

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Patricia tiene 59 años y llega desde Sevilla hasta 'El Diario de Jorge'; una invitada que lleva 30 años dedicándose en cuerpo y alma a la copla. Sin embargo, ahora todo ha pasado a un segundo plano desde que está volcada en el cuidado de su madre que padece Alzheimer. Diego fue su representante y ha sido testigo de cómo su carrera se ha ido apagando; por ello hoy viene a lanzarle un mensaje.

En el primer momento que se ha sentado junto a Jorge Javier el comenta la dura situación de su madre: "Tiene 96 años y la enfermedad que acarrea desde hace 10 años...me duele no poder hablar con ella. Tiene pequeños momentos, pero muy pequeños. Ella me dice ahora mamá y como nunca he tenido hijos le doy la vuelta y agradezco ahora ser la madre de mi madre".

Además, la invitada confiesa que nivel tiene la música en su vida: "Hace un par de años que ella ha empeorado y realmente ahora no tengo una ayuda. Esto es una balanza muy dura porque mi vida es la música, pero mi madre está por encima de todo. Mi trayectoria comenzó con Carlos Herrera y me dio mucho trabajo. Vino una discográfica para promocionarme y a mi me comió tanto la carrera que no firmé con ellos. Está claro que no pudo llegar a donde tengo que llegar".

Patricia y Diego se reencuentran en plató entre lágrimas

Por la puerta entraba Diego, visiblemente emocionado y tras darse un abrazo, le comentaba el motivo por el que quiere que la invitada vuelva a las coplas: "Patricia, quiero que te vengas arriba, no te quiero ver apagada. Eres una gran artista y tienes que seguir demostrándolo en el escenario. Yo quisiera decirle a productoras, a representantes que puedan encargarse de ella porque yo desgraciadamente por tema de enfermedad no puedo y por favor alguien que se encargue de ella y la ponga donde tiene que estar".