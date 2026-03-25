telecinco.es 25 MAR 2026 - 13:44h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el emotivo momento en plató!

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Hoy se ha producido un momento muy especial en 'El precio justo'. Alba, una concursante que ha conseguido ganar una de las pujas del concurso, no ha acudido sola al programa si no que ha ido acompañada por sus compañeros y dos perros de la protectora de animales en la que ayuda.

Carlos Sobera se ha interesado por la sudadera de la concursante en la que aparece el nombre de la protectora y ella lo ha explicado detalladamente, acto seguido los dos perritos han bajado a plató a saludar cariñosamente al presentador: ''Son dos perritos para adoptar, entiendo'', ha preguntado él, ''Claro'', afirma ella mientras explica que hay ''muchos perros y gatos'' en el refugio.

''¿Se siguen abandonando perros y gatos?'', pregunta, interesado, el presentador y se muestra afectado con la situación: ''¿Cómo es posible que tengamos este país?'', y continúa: ''Que tengáis mucha suerte y que os adopten enseguida, un placer, gracias por venir aquí''.

Durante el emotivo momento, Carlos Sobera ha querido lanzar un mensaje sobre la situación del abandono de perros en España: ''Son dos perrazos, muy monos. Lamentablemente hay un montón, eso quiere decir que hay muchos perros que están buscando a alguien que los quiera'', añade el presentador después de que Alba explique que en la página web de la protectora hay muchísimos animales que buscan hogar.