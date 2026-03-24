telecinco.es 24 MAR 2026 - 14:59h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Blanca!

Disfruta de todos los programas completos de 'El precio justo'

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Blanca llega a 'El precio justo' con muchas ganas e ilusión por participar. La concursante ha logrado llegar hasta la final del concurso tras vencer al resto de concursantes en la ruleta final, pero ahora debe adivinar el precio justo de todos los artículos expuestos para llevarse 'El escaparate final'.

La concursante ha conseguido un margen de 500 euros y su marido, que ha bajado del público, la ha ayudado a intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un sillón relax con función de masaje

Un buggy de 125cc

Viaje a Túnez de 8 días y 7 noches para dos personas con vuelos, alojamiento, traslados y visitas incluídas

Una moto de estilo y moderno con motor tricilíndrico de 660cc

Después de ver los premios expuestos y escuchar atentamente sus características, Blanca y Pedro se lo piensan mucho y Carlos Sobera hace una apreciación: ''Tenéis una cara de agobio'', ''No te lo imaginas'', responde ella, y tras reflexionarlo toman una decisión ''23.500 euros''.

Después de decir la cifra, la pareja espera el resultado junto a Carlos Sobera y Tania Medina y el presentador anuncia el precio justo: ''16.350 euros'', por lo que finalmente Blanca y Pedro se van a casa con las manos vacías.